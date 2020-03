Poczta Polska wznawia przesyłki zagraniczne, lecz w ograniczonym zakresie Jak informuje Poczta Polska następuje wznowienie przyjmowania przesłek zagranicznych lecz narazie w ograniczonym zakresie 14 marca Poczta Polska ogłosiła, że w związku z zawieszeniem transportu lotniczego, wstrzymuje przyjmowanie przesyłek zagranicznych od poniedziałku 16 marca. Szybko udało się wypracować jednak inne rozwiązania, w związku z czym, część przesyłek do niektórych krajów można już nadawać. Wciąż zawieszone jest przyjmowanie przesyłek EMS, ale Poczta Polska przywraca przesyłki do następujących krajów w podanym zakresie: Niemcy – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres,

Czechy i Słowacja – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne),

Ukraina – listy (ekonomiczne), list polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne) oraz Paczka UKRAINA PLUS,

Białoruś, Litwa, Łotwa, Dania, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia – listy ekonomiczne oraz paczki ekonomiczne,

Meksyk (drogą morską) – listy ekonomiczne,

USA i Kanada (drogą morską) – listy (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne). Pozostałe wysyłki zagraniczne pozostają zawieszone. W przypadku rozszerzenia zakresu wysyłki Poczta Polska będzie na bieżąco informować. Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

