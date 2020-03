Pokolenie easyJet uczy się żyć w Europie poprzedzielanej granicami Epidemia koronawirusa to niemiłe przebudzenie dla pokolenia przyzwyczajonego do podróżowania bez wiz i paszportów. Szok związany z nagłą niemożnością przekraczania granic, których dotychczas nawet się nie zauważało, powoduje powrót do wspomnień starszych pokoleń, dla których wyjazd do innego kraju był poważnym logistycznym i kosztownym przedsięwzięciem, pisze Paola Tamma z POLITICO. Kiedy koronawirus przetacza się przez Europę i kolejne kraje reagują zamknięciem granic, myślę o mojej bisnonni (wł. prababcia) Corinnie Meregalli. Zawsze uderzało mnie, jak bardzo jej doświadczenie życia w Europie różniło się od mojego. Teraz już nie. Moja mama pokazała mi niedawno kilka listów, które prababcia Corinna napisała latem 1943 r. do trzech swoich synów, którzy byli rozproszeni po Europie, służąc we włoskiej armii faszystowskiej. W listach tych, towarzyszących zwykle paczkom z prowiantem, prababcia pyta o ich miejsce pobytu i zastanawiała czy jeszcze żyją. Jeden z nich w końcu zaginął w Jugosławii. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

