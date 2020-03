Pół miliona Polaków za Kidawą-Błońską Małgorzata Kidawa-Błońska zebrała ponad pół miliona podpisów, co oznacza, że z ogromną nawiązką przekroczyła wymaganą prawem liczbę 100 tys. Sztab kandydatki PO zapowiedział jednak, że teraz jednak nie czas na kampanię wyborczą, a solidarną pomoc w walce z koronawirusem. “Ponad pół miliona zebranych podpisów! Dziekujemy” – poinformowali sztabowcy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Twitterze. W innym z podsumowujących zbiórkę podpisów postów zwrócono jednak uwagę na fakt, że nie czas teraz na kampanię wyborczą, tylko walkę z pandemią. “Sztaby obywatelskie #Kidawa2020 oddają się teraz do dyspozycji samorządom, wojewodom, obywatelom w walce z koronawirusem” – czytamy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

