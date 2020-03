Polacy chcą zmiany terminu wyborów prezydenckich Koronawirus w Polsce prowadzi do dyskusji o bezpieczeństwie przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja. Andrzej Duda oraz PiS konsekwentnie przekonuje, że termin głosowania jest niezagrożony. O jego zmianę apeluje opozycja. Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla “Super Expressu” wynika, że z uwagi na epidemię chce tego większość Polaków. – Wybory prezydenckie powinny się odbyć w zaplanowanym terminie. W dłuższej perspektywie może nastąpić bardzo wiele nieprzewidzianych okoliczności, np. jesienią może nastąpić nawrót koronawirusa – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Podobnego zdania jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Państwo polskie dołoży wszelkich starań, aby wybory odbyły się terminowo oraz z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa wobec obywateli – zapewniła. Za zachowaniem daty wyborów jest także prezydent Andrzej Duda. Kandydaci opozycji jednym głosem domagają się zmiany i argumentują, że w obecnej sytuacji kampania wyborcza praktycznie zamarła. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

