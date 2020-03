Polacy mogą teraz pozazdrościć Węgrom. Tak Orbán zadbał o firmy i pracowników. Polskie władze w końcu zareagowały na możliwy gospodarczy kryzys wywołany koronawirusem. Jednak obniżki rat kredytów tylko o kilkanaście złotych, możliwość obniżenia pensji o 20 proc. oraz jedynie odroczenie składek i podatków niezbyt uspokajają Polaków. Na znacznie większą pomoc rządu mogą tymczasem liczyć Węgrzy. Rząd węgierski zamierza pomóc firmom w wielu dziedzinach. I tak branże hotelarska, rozrywkowa, sportowa, kulturalna oraz związana z transportem pasażerskim w ogóle nie muszą płacić składek. Pozostałe branże mają zostać zwolnione ze składki emerytalnej. Składka zdrowotna zaś będzie ograniczona do minimum. Decyzją rządu Viktora Orbána taki stan rzeczy potrwa co najmniej do 30 czerwca 2020 roku. Jednak to nie wszystko. Węgierski rząd zdecydował także, iż do końca przyszłego roku ani osoby prywatne, ani firmy nie będą musiały spłacać kredytów – nastąpi zawieszenie ich płatności. Dotyczy to kredytów zaciągniętych do 18 marca. Nowe będą mogły mieć RRSO do maksymalnie 5 proc. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

