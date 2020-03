Polacy płacą za powrót z zagranicy. Dlaczego rząd zdziera z nich pieniądze? W piątek RMF FM ujawniło, że polski rząd nie aktywował jeszcze unijnego mechanizmu ochrony cywilnej, dzięki któremu Polacy przebywający poza granicami Unii Europejskiej mogą wrócić do kraju za darmo. Mechanizm został uruchomiony m.in. przez Niemcy i Austrię. Polski rząd postawił na narodowego przewoźnika i w ramach akcji “Lot do domu” rodacy muszą płacić za bilet powrotny od 400-800 zł w granicach Europy i 1,6 tys. do 2,4 tys. zł za przelot z dalszych odległości. Ta sytuacja zaczyna mieć znamiona skandalu i w związku z tym posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna, wystosowała pytania do premiera Morawieckiego. Pismo oficjalnie ma być złożone w poniedziałek. Posłanka przypomina w nim, że jedną z pierwszych decyzji Morawieckiego było zamknięcie granic i wstrzymanie międzynarodowych połączeń lotniczych – W tym samym czasie obywatele innych krajów Unii Europejskiej np. Czesi czy Niemcy, którym rząd również zorganizował powrót do kraju mimo zamknięcia lotnisk, nie płacili za bilety – pisze Izabela Leszczyna. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

