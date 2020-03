Polscy piłkarze poznali rywali w Lidze Narodów Reprezentacja Polski trafiła do grupy A1 Ligi Narodów 2020/2021. Jej przeciwnikami będą Bośnia i Hercegowina, Włochy oraz Holandia. Losowanie odbyło się we wtorek w Amsterdamie. Biało-Czerwoni w poprzedniej, inauguracyjnej edycji rozgrywek UEFA okazali się słabsi od późniejszych triumfatorów Portugalczyków oraz Włochów i mieli spaść do Dywizji B. Jednak europejska federacja zdecydowała o powiększeniu Dywizji A do 16 drużyn, dlatego Polacy w niej pozostali. Na reformie skorzystały też Niemcy, Chorwacja oraz Islandia. To właśnie te reprezentacje były losowane z czwartego, teoretycznie najsłabszego koszyka. W pierwszym znalazły się: Portugalia, Holandia, Anglia i Szwajcaria. W drugim: Belgia, Francja, Hiszpania i Włochy, a w trzecim zespoły, które awansowały z Dywizji B: Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Dania i Szwecja. Na początku los przydzielił Polaków do grupy A1. Następnie Luis Figo, legenda portugalskiego futbolu, dolosował Bośnię i Hercegowinę, Włochów oraz Holendrów, finalistów poprzednich rozgrywek. Portugalia, obrońca tytułu, trafiła do grupy A3 – teoretycznie bardzo mocnej – z Francją, Szwecją i Chorwacją. Dywizje A, B i C składają się z czterech grup, a najniższa D – tylko z dwóch. Druga edycja Ligi Narodów Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2020 roku. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 2-6 czerwca 2021. Rozgrywki Ligi Narodów wymyślono po to, żeby ograniczyć nieatrakcyjne mecze towarzyskie. I rzecz jasna, żeby UEFA oraz krajowe federacje mogły dodatkowo zarobić – choćby z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych. Grupy Ligi Narodów 2020/2021: Dywizja A grupa 1: Holandia, Włochy, Bośnia i Hercegowina, Polska grupa 2: Anglia, Belgia, Dania, Islandia grupa 3: Portugalia, Francja, Szwecja, Chorwacja grupa 4: Szwajcaria, Hiszpania, Ukraina, Niemcy Dywizja B grupa 1: Austria, Norwegia, Irlandia Północna, Rumunia grupa 2: Czechy, Szkocja, Słowacja, Izrael grupa 3: Rosja, Serbia, Turcja, Węgry grupa 4: Walia, Finlandia, Irlandia, Bułgaria Dywizja C grupa 1: Azerbejdżan, Luksemburg, Cypr, Czarnogóra grupa 2: Armenia, Estonia, Macedonia Północna, Gruzja grupa 3: Mołdawia, Słowenia, Kosowo, Grecja grupa 4: Kazachstan, Litwa, Białoruś, Albania Dywizja D grupa 1: Malta, Andora, Łotwa, Wyspy Owcze grupa 2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

