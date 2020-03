Polscy lekarze włączają do terapii COVID-19 dostępny lek. Obiecujący eksperyment Polscy lekarze do wspomagania leczenia choroby wywołanej nowym koronawirusem zaczęli stosować lek używany wcześniej w leczeniu malarii i reumatoidalnego zapalenia stawów. Sprawdził się w Chinach. Próbujemy w Polsce. Na razie to eksperyment, ale obiecujący. Lek jest produkowany w kraju. Pomysł jest nowy, za to lek jest stary. – Znamy tę substancję od 70 lat – zapewnia profesor Krzysztof J. Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na koronawirusa nie ma ani szczepionki, ani lekarstwa, ale ta substancja może złagodzić przebieg choroby. Jest to lek na malarię. – Uzyskaliśmy natychmiast zgodę na możliwość leczenia tym pacjentów – mówił w piątek profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.