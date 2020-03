Polska i Węgry systematycznie naruszają zasady rządów prawa Mam nadzieję, że wypłaty środków z budżetu UE będą powiązane z przestrzeganiem zasad praworządności – powiedział unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders w rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung”- informuje ”Deutsche Welle”. W opublikowanym w czwartek wywiadzie Reynders zapowiedział, że we wrześniu Komisja Europejska po raz pierwszy przedstawi raport na temat przestrzegania zasad rządów prawa we wszystkich krajach unijnych. „Martwimy się o praworządność we wszystkich krajach członkowskich. Ale jest duża różnica między pojedynczymi przypadkami naruszeń standardów a systematycznym ich naruszaniem. Postępowania na podstawie artykułu 7 (Traktatu UE) zostały uruchomione przeciwko Polsce i Węgrom, bo tam jesteśmy konfrontowani z systematycznie negatywną postawa wobec państwa prawa. W przypadku krajów z większymi problemami także nasz raport będzie musiał być pogłębiony” – powiedział Reynders. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

