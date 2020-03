Polska ma dostać z Unii ponad 32 mld zł na walkę ze skutkami epidemii Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ________________________________________ Polska będzie największym w Unii beneficjentem funduszu przeznaczonego na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa i ma otrzymać ponad 7,4 mld euro. Fundusz, który jeszcze we wtorek miał wynieść 25 mld euro, w tym 1 mld dla Polski, został, jak wynika z dokumentu ogłoszonego w piątek przez Dyrekcję ds. Budżetu UE, podwyższony nieoczekiwanie do 37,3 mld euro. Dokument, noszący nazwę Coronavirus Response Investment Initiative (Inicjatywa Inwestycyjna w Reakcji na Koronawirusa), został w formie prezentacji zamieszczony na stronie unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu i podpisał go jej szef, Holender Gert Jan Koopman. Dla Polski przeznaczono dokładnie 7,435 mld euro – najwięcej ze wszystkich krajów Unii – co przy dzisiejszym kursie 4,39 odpowiada 32,64 mld zł. Dokument nie wyjaśnia, dlaczego nasz kraj potraktowano aż tak hojnie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

