Polska może nie wytrzymać naporu koronawirusa Największym problemem włoskiej służby zdrowia przy epidemii koronawirusa nie jest brak leków, materiałów ochronnych czy miejsc na oddziałach zakaźnych, ale zbyt mała liczba łózek na oddziałach intensywnej terapii. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza przy takim nawale zakażonych w ciężkim stanie. A jak ta sytuacja wygląda w Polsce? Sprawdziła to "Gazeta Wyborcza". We Włoszech zaczyna brakować i miejsc w szpitalach, i sprzętu. 15-łóżkowy oddział intensywnej terapii ma obecnie 45 łóżek. To przez ciężkie śródmiąższowe zapalenie płucwywołane koronawirusem i wymagające zastępczej terapii oddechowej (respiratoroterapii). Niektórzy włoscy lekarze przyznają, że jest jak na wojnie i każdy pacjent wymaga już intensywnej pomocy. W Polsce sytuacja też nie napawa optymizmem. Mamy 10 tysięcy respiratorów i 4,5 tys. miejsc na oddziałach intensywnej terapii – podaje "Gazeta Wyborcza". Ministerstwo Zdrowia jest tego świadome, bo od lat mówią o tym konsultanci krajowi ds. chorób zakaźnych.

