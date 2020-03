Polska nie otrzyma od Unii Europejskiej sprzętu ochrony osobistej Rośnie liczba zarażonych koronawirusem w Polsce. Z powodu zbyt późnego przystąpienia do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień, Polska nie otrzyma od Unii Europejskiej brakującego w polskich szpitalach i placówkach medycznych sprzętu ochrony osobistej. Polska nie będzie mogła liczyć na dodatkową transzę sprzętu ochrony osobistej od Unii Europejskiej, ponieważ nie wzięła udziału w niezbędnym do tego przetargu. Informacje potwierdziły władze Komisji Europejskiej. “W tym konkretnym przetargu Polska nie brała udziału” – powiedział w rozmowie z PAP rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmaecker. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.