Polska przedłuża zamknięcie granic do połowy kwietnia Granice naszego kraju pozostają zamknięte do 13 kwietnia. Nie dotyczy to oczywiście przepływu towarów – powiedział na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Zmienia się sytuacja osób pracujących na co dzień za granicą. Wcześniejsze zamknięcie granic zostało wprowadzone w nocy z 14 na 15 marca na okres 10 dni. – Zaostrzyliśmy ograniczenia dla Polaków pracujących po drugiej stronie granicy. Mają dwa dni, by ustabilizować swoją sytuację zawodową. Po tym okresie, jeśli przekroczą granicę z powrotem do Polski, zostaną poddani 14-dniowej kwarantannie. Tylko do piątku mogą tę granicę swobodnie przekraczać – zaznaczył Kamiński. Z obowiązku kwarantanny wyłączeni są nadal zawodowi kierowcy. – Zasada, że tylko dwie osoby mogą gromadzić się w przestrzeni publicznej, będzie egzekwowana przez funkcjonariuszy policji. W środkach transportu publicznego może być zajęta tylko połowa miejsc siedzących. Te dwie rzeczy będą priorytetem dla policji – dodał szef MSWiA. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

