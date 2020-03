“Polski kandydat koronawirusa”. POLITICO o wyborach prezydenckich. Niezwykły w zmagającej się z koronawirusem Europie upór polskich władz, by przeprowadzić w samym środku epidemii wybory prezydenckie, nie umknął uwadze brukselskiego serwisu POLITICO. Jego dziennikarz Jan Cienski pisze z Warszawy, jak wbrew protestom konkurentów, pozbawionych możliwości prowadzenia kampanii wyborczej, prezydent Andrzej Duda i popierający go rząd upierają się, żeby nie odkładać głosowania. Prezydent Andrzej Duda nie przejmuje się zbytnio koniecznością zachowania fizycznego dystansu między nim a jego potencjalnymi wyborcami. W ostatnich dniach wykonał rundę po kraju, odwiedzając szpital, posterunek graniczny i fabrykę należącą do kontrolowanego przez państwo naftowego giganta PKN Orlen, w której obecnie produkowany jest środek do higieny rąk. Kancelaria prezydenta mówi, że wszystko to stanowi część pracy głowy państwa w kraju znajdującym się w kryzysie z powodu epidemii koronawirusa, ale rywale Dudy oskarżają go o prowadzenie nieuczciwej kampanii politycznej przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 10 maja. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

