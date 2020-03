Polski Kościół cofa się do średniowiecza? “Koronawirus to kara boska za homoseksualizm”. Retoryka ta wpisywała się w propagandę rządu z okresu ostatnich kampanii wyborczych. Zresztą sam list Episkopatu także wiązał się ze współpracą… – Podczas kazania ksiądz bardzo żywiołowo dowodził, że maseczki i żele antybakteryjne nie pomogą nam w walce z koronawirusem, bo tylko modlitwa może ochronić ludzi. – relacjonuje wrocławskiej Gazecie Wyborczej Patrycja, uczestniczka Mszy, która odbyła się w ostatnią niedzielę w kościele Św. Michala Archanioła we Wrocławiu. Miejscowy ksiądz postanowił zignorować polecenie Episkopatu, który rozesłał do kościołów list do odczytania. W apokaliptycznym stylu kaznodzieja zamiast mówić o środkach ostrożności, snuł wizję boskiej kary za grzechy w postaci koronawirusa. – Tłumaczył, że epidemia to kara boska za życie w grzechu: za homoseksualizm, za pary, które mieszkają razem bez ślubu i za tych, którzy „mordują nienarodzone dzieci” – opowiedziała dziennikarzom “Gazety” mieszkanka Wrocławia. Ta śmiała diagnoza ze strony księdza wywołała falę komentarzy w internecie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.