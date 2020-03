Pomagamy! Akcja Fundacji WOŚP w obliczu walki z koronawirusem.

Wszystkie ręce na pokład! To hasło, nawiązujące bezpośrednio do ostatniego Finału WOŚP, aktualne jest również teraz, gdy w obliczu walki z koronawirusem znaczna część społeczeństwa pozostaje w domach i czasem potrzebuje wsparcia w codziennych czynnościach. Fundacja WOŚP zachęca do działania i łączy potrzebujących z tymi, którzy pomocy mogą udzielić, uruchamiając specjalny adres mailowy i stronę internetową.

16 marca uruchomiono specjalny adres pomagamy@wosp.org.pl, na który wiadomości wysyłać mogą osoby potrzebujące wsparcia w codziennych czynnościach, np. w zrobieniu zakupów czy załatwieniu pilnych spraw. Na nieco ponad dobę od rozpoczęcia akcji, do Fundacji wpłynęło 140 zgłoszeń ze 120 miejscowości od osób chętnych do udzielenia pomocy. To przede wszystkim członkowie Pokojowego Patrolu oraz wolontariusze sztabów działających w ramach Finału WOŚP, rozsianych po całej Polsce. Ochotnicy działają już m.in. w Białogardzie, Gliwicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie i Wrocławiu. Tylko w ciągu pierwszej doby skontaktować udało się chętnych z potrzebującymi wsparcia w 38 przypadkach, a średni czas od zgłoszenia do „zmatchowania” wynosił 35 minut. Z każdą godziną liczba osób chętnych do udzielenia wsparcia rośnie.



– Pamiętajcie, że „Pomagamy” to nie miejsce, gdzie zwracamy się o pomoc w formie maseczek, kombinezonów czy sprzętu medycznego. Jako Fundacja zgłosiliśmy się do Ministerstwa Zdrowia, by pomóc w zapewnieniu sprzętu, czekamy na informacje w tej sprawie. Niech ta skrzynka i ten adres będą codziennością i ułatwieniem dla ludzi w tej codzienności. Liczę na energię i pomysłowość. Pamiętajcie, że w tym trudnym momencie liczy się uśmiech i bardzo przyjazne podejście do ludzi. Pokażmy to, niech nas wirus nie złamie! Wszystkie ręce na pokład! Wiatr w żagle! Bardzo dziękuję każdej osobie, która poświeci choćby chwilę, by pomóc. Damy radę! – mówi Jurek Owsiak, prezes zarządu Fundacji WOŚP.

Na potrzeby akcji powstała strona internetowa www.wosp.org.pl/pomagamy, na której osadzono formularz zgłoszeniowy dla tych, którzy pomocy chcą udzielać, a także mapę, przygotowaną przy współpracy z Esri Polska – prezentującą miejsca, gdzie są osoby gotowe do niesienia pomocy.



– W oparciu o podstawowe założenie, jakim jest koordynacja działań pomocowych pomiędzy osobami potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy tej pomocy mogą udzielić, opracowany został system mapowy, który pozwala zbierać dane o osobach chcących włączyć się do akcji, zweryfikować ich zgłoszenia oraz pomóc w skomunikowaniu obu stron. Wszystkie zgłoszenia do systemu należy kierować poprzez prosty formularz. Podajemy w nim swoje dane kontaktowe oraz definiujemy, czy chcemy pomóc, czy też tej pomocy potrzebujemy. Dane zlokalizowane do konkretnego miejsca trafiają na mapę operacyjną koordynatora akcji. Osoba koordynująca zgłoszenia i udział innych w akcji posiada zbiorczą mapę, na której wyświetlają się obie grupy, czyli chętni do pomocy innym i potrzebujący. Każda grupa rozróżniona jest innym symbolem na mapie, co poprawia szybkość podejmowania decyzji. Dodatkowym elementem kontroli danych jest automatyczne zdefiniowanie każdego nowego zgłoszenia jako „do weryfikacji”. Zapewnia to wysoką jakość danych na mapach, które są publicznie dostępne. Na główne mapy trafiają tylko potwierdzone przypadki – mówi Robert Jędrzejczak, Menedżer ds. Klientów Kluczowych w Esri Polska.