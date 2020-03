Pomagamy starszym sąsiadom Młodzież ze Start up Society do zeszłego tygodnia pokazywała, że należy angażować się w politykę, bo dotyczy ona każdego z nas. Organizowała przedwyborcze debaty z politykami oraz zapoczątkowała autorskie SUS Seminars – spotkania Ambasadorów w szkołach podstawowych. Teraz, w obliczu ostatnich wydarzeń w Polsce, kiedy wiele osób starszych powinno zostać w domach, młodzież ze Start up Society tworzy prawdziwe społeczeństwo obywatelskie. Oferuje pomoc w załatwianiu podstawowych spraw. Pomóżmy im dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących! Materiał nadesłany z Polski przez Jolantę Kulik – dziękujemy i gratulujemy wspaniałego pomysłu. Redakcja Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

