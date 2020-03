Potężne spadki na światowych giełdach Tydzień zaczął się fatalnie dla inwestorów. Giełdy na Wall Street zakończyły poniedziałek potężnymi spadkami – trzy główne indeksy straciły ponad 7 procent. W Polsce WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 7,87 procent. Odnotował tym samym największy dzienny spadek od sesji z 10 października 2008 roku i znalazł się na najniższym poziomie od kwietnia 2009 roku. Inwestorzy obawiają się wojny cenowej na rynku ropy i skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki. WIG w poniedziałek na zamknięciu był o 7,28 proc. na minusie i spadł do poziomu 45 735,39 pkt., WIG20 zanotował stratę 7,87 proc. do 1625,99 pkt., a mWIG40 był niższy o 6,22 proc. (3385,71 pkt.). W WIG20 o ponad 11 proc. spadły kursy akcji: mBanku, Alior Banku, CCC i KGHM, a o ponad 9 proc. zniżkowały JSW, Santander, PZU, PKO BP, LPP i PGNiG. O nieco mniej niż 5 proc. spadły kursy Orange i Lotosu, a Orlen pozostał bez większych zmian. Wśród największych spółek swoje historyczne minima pogłębiły: Alior Bank – na poziomie 18,15 zł za akcję, PGE – 3,96 zł, PGNiG – 2,676 zł oraz Tauron – 1,05 zł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

