Prawnicy apelują do premiera w sprawie koronawirusa Środowiska prawnicze prześcigają się w pomysłach, jak zorganizować pracę sądów w trakcie pandemii koronawirusa – czytamy w “Rzeczpospolitej”. Od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego do jego zakończenia z mocy prawa powinno się zawiesić bieg terminów procesowych i sądowych – pisze do premiera Maciej Bobrowicz prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Do listu dołącza propozycje zmian w prawie. „W postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, sądami wojskowymi, sądami administracyjnymi, SN lub TK zawiesza się bieg terminów na dokonanie czynności procesowej, terminów wyznaczonych przez sąd lub trybunał lub innych terminów wskazanych w ustawach regulujących postępowanie przed tymi organami, biegnących dla stron i uczestników postępowania, w tym stron i uczestników postępowania reprezentowanych przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem lub rzecznikiem patentowym” – tak według radców powinien brzmieć art. 14a znowelizowanej specustawy o walce z koronawirusem. Nie stosowałoby się tego do zatrzymań i tymczasowych aresztowań. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.