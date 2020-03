Premier Trudeau deklaruje miliard dolarów na walkę z COVID-19 Rząd federalny zadeklarował w środę pakiet o wartości 1 miliarda dolarów, aby pomóc krajowemu systemowi opieki zdrowotnej i gospodarce poradzić sobie z nową epidemią koronawirusa wobec wzrostu liczby przypadków zachorowań w Kanadzie Premier Justin Trudeau ostrzegł, że sytuacja może się pogorszyć, a Światowa Organizacja Zdrowia uznała COVID-19 za pandemię. Konferencja obejmowała wystąpienia Trudeau, premiera Ontario Douga Forda i federalnego ministra zasobów naturalnych Seamusa O’Regana, który jest w samoizolacji i oczekuje wyników badań po tym jak wystąpiły u niego objawy choroby układu oddechowego. Biorąc pod uwagę, że na całym świecie choruje ponad 100 000 osób, w tym ponad 100 w Kanadzie, i oczekuje się więcej zachorowań, WHO wezwała kraje do złagodzenia skutków społecznych i gospodarczych przy jednoczesnym zminimalizowaniu zakłóceń w życiu codziennym. Trudeau powiedział, że rząd Kanady rozważa wprowadzenie dalszych środków mających na celu ograniczenie zasięgu COVID-19, na przykład w przypadku przybywających statków wycieczkowych, na których rozprzestrzenia się choroba. Powiedział, że Kanada ma jak dotąd szczęście, ale liczba przypadków może rosnąć. Nie ujawnił, kiedy rząd zdecyduje się na ostrzejsze środki, takie jak blokady społeczne, np. w Chinach i we Włoszech. „Będziemy ściśle monitorować, co należy zrobić, aby zapewnić Kanadyjczykom bezpieczeństwo – powiedział Trudeau, otoczony kluczowymi ministrami i głównym urzędnikiem zdrowia publicznego Kanady. „Jesteśmy przygotowani na wiele różnych scenariuszy, ale w tej chwili skupimy się na tym, co należy zrobić, i postaramy się zapewnić, że to wystarczy, abyśmy nie musieli podejmować dalszych kroków”. Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego twierdzi, że ryzyko dla ogólnej populacji jest niskie, a większość osób, u których zdiagnozowano COVID-19, doświadcza możliwych do opanowania objawów, takich jak gorączka lub kaszel. W przypadku niektórych osób, takich jak seniorzy i osoby z osłabionym układem odpornościowym lub inymi schorzeniami, choroba może mieć poważniejszy przebieg. Wśród Kanadyjczyków, u których dotychczas zdiagnozowano tę chorobę, mniej niż 15 procent wymagało hospitalizacji. Jeden zmarły to mężczyzna, który mieszkał w domu opieki w Vancouver. Odpowiednie zachowanie – takie jak mycie rąk i kaszel z zakrytymi ustami – może spowolnić rozprzestrzenianie się infekcji. Połowa pakietu o wartości 1 miliarda dolarów zostanie przeznaczona na pomoc prowincjom i terytoriom w przygotowaniu i reagowaniu oraz opłaceniu sprzętu ochronnego, takiego jak maski i fartuchy dla pracowników służby zdrowia. Część tej kwoty ułatwi dostęp do świadczeń federalnych pracownikom, których źródła utrzymania są zakłócone przez COVID-19, co ma na celu usunięcie barier dla osób o bardziej niepewnej pracy, aby pozostały w domu, unikały zarażania innych i szybko otrzymywały świadczenia. Urzędnicy federalni szukają sposobów, aby pomóc tym, którzy nie kwalifikują się do otrzymania EI, aby otrzymywali świadczenia, być może zapewniając im specjalne zasiłki, tak jak to miało miejsce podczas wybuchu SARS w 2003 r. Zwiększone zostaną również pożyczki federalne, aby pomóc przedsiębiorstwom w uzyskaniu dostępu do kredytu w celu radzenia sobie z szokiem gospodarczym, podobnie jak program podczas kryzysu finansowego nieco ponad dziesięć lat temu, który zapewnił 11 miliardów dolarów dla 10 000 firm. Kanadyjska Rada Biznesu stwierdziła, że ​​sensowne jest „wstrzymywanie się od głównych bodźców ekonomicznych”, dopóki nie będzie wiadomo więcej. Kanadyjska Izba Handlowa nazwała to „pozytywnym i pragmatycznym podejściem do globalnego ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa”. Hassan Yussuf, przewodniczący Kanadyjskiego Kongresu Pracy, powiedział, że pakiet mógłby pomóc w uniknięciu konsekwencji utraty miejsc pracy. Sam słyszał o zbliżających się zwolnieniach w branży lotniczej oraz w sektorze przetwórstwa owoców morza w Kanadzie Atlantyckiej. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

