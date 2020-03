Prezes British Airways: branża lotnicza staje w obliczu globalnego kryzysu Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ________________________________________ W odpowiedzi na pandemię koronawirusa British Airways będą musiały uziemiać samoloty na skalę większą niż kiedykolwiek wcześniej i zwalniać pracowników, ostrzegł w piątek prezes firmy, dodając, że stawką jest przetrwanie linii. Alex Cruz, w rozesłanej do pracowników wiadomości zatytułowanej “przetrwanie British Airways”, napisał, że branża lotnicza staje w obliczu kryzysu “o globalnym rozmiarze, większego niż wszystko, co znaliśmy do tej pory”, a konsekwencje będą poważniejsze niż w przypadku 11 września, kryzysu finansowego sprzed dekady czy SARS. Ostrzegł też, że konieczna będzie redukcja pracowników. “Nie możemy utrzymywać naszego obecnego poziomu zatrudnienia i miejsca pracy zostaną zlikwidowane – być może na krótką, być może na dłuższą metę” – napisał Cruz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

