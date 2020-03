Prezydent apeluje o zostanie w domu, a sam jeździ po Polsce Andrzej Duda wezwał na Twitterze wszystkich Polaków do pozostania w domach. Tak, by nie rozprzestrzeniać koronawirusa. Niestety, prezydent sam daje bardzo zły przykład innym – w ostatnich dniach było go pełno w całym kraju. Apel na Twitterze jest słuszny, ale na tle minionych wydarzeń politycznych wygląda bardzo źle. Izolacja w domu to jeden ze sposobów na opanowanie pandemii. Jednak prezydent w ostatnich dniach nie stosował się do tych zaleceń – odwiedzał szpitale, harcerzy, żołnierzy oraz setki innych ludzi narażonych na kontakt z chorymi na COVID-19. Poniżej przedstawiam zdjęcia z części ostatnich dni wojaży Andrzeja Dudy po Polsce. To tylko pojedyncze przykłady (więcej w kalendarium Kancelarii Prezydenta), bo jednego dnia odwiedzał po kilka miejsc. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

