Prezydent modlił się na Jasnej Górze. Nie przestrzega rozporządzenia ministra zdrowia? Prezydent Andrzej Duda w czwartek wieczorem pojechał na Jasną Górę, gdzie modlił się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. W kaplicy znajdowało się co najmniej 10 osób – mimo rozporządzenia ministra zdrowia, które mówi, że w zgromadzeniach religijnych nie może brać udziału więcej niż 5 osób. Prezydent modlił się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w czwartek wieczorem podczas codziennego Apelu Jasnogórskiego. W czasie modlitwy w kaplicy było co najmniej 10 osób. Modlitwę prowadził bp Wacław Depo, metropolita częstochowski. To wskazywałoby na to, że prezydent Andrzej Duda nie przestrzega rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego ograniczeń w zgromadzeniach religijnych. Rozporządzenie mówi, że w zgromadzeniu może uczestniczyć nie więcej niż “5 uczestników oprócz osób sprawujących kult religijny”.



