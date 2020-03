Priorytetem “pacjenci z największymi szansami na przeżycie” Drastyczny wzrost pacjentów z koronawirusem we Włoszech sprawia, że w szpitalach zaczyna brakować łóżek i respiratorów. Popyt jest bowiem większy niż możliwości włoskich placówek. W tej sytuacji lekarze stają przed niezwykle trudnym etycznie zadaniem: selekcją chorych – relacjonuje amerykański portal Politico. Włochy są drugim, po Chinach, krajem z największą liczbą zakażeń koronawirusem oraz liczbą śmiertelnych przypadków. Najbardziej dotkniętym epidemią włoskim regionem jest położona na północy kraju Lombardia. To tam zanotowano zdecydowaną większość wszystkich zakażeń i zgonów w Italii spowodowanych przez SARS-CoV-2 . Rosnąca liczba infekcji koronawirusem to ogromne wyzwanie dla miejscowych władz ochrony zdrowia oraz personelu medycznego. Szpitale starają się zwiększyć liczbę łóżek dostępnych na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Niektóre placówki zmuszone są zamykać całe oddziały, aby przeznaczyć je na leczenie ciężkich przypadków COVID-19 – choroby wywoływanej przez nowego wirusa. Inne przekształcają sale operacyjne w oddziały intensywnej terapii. Lekarze tymczasem są zmuszeni pracować na dodatkowych zmianach, aby zastąpić kolegów po fachu, którzy zarażając się od pacjentów, poszerzyli ich szeregi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

