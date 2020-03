Prof. Adam Strzembosz: Obywatele powinni czuć się zaniepokojeni. Stan nadzwyczajny reguluje wszystko to, co teraz próbuje się wprowadzić w sztuczny sposób. Obywatele powinni czuć się zaniepokojeni – mówi nam prof. Adam Strzembosz, były I Prezes Sądu Najwyższego. – Ogłoszenie tego stanu miałoby więc tylko znaczenie z puntu widzenia wyborów prezydenckich, ale wybory nie są świętością. Wiadomo, dlaczego władza chce, aby w maju odbyły się wybory prezydenckie, a nie później – dodaje Rząd wprowadza graniczenia rodem ze stanu nadzwyczajnego, chociaż oficjalnie go nie wprowadza. Do 11 kwietnia obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem jest droga do i z pracy, spacer z psem, wyjście po zakupy. Poruszać się mogą wolontariusze pomagający w walce z pandemią. Jest też zakaz zgromadzeń większych niż 2 osoby, chyba że to członkowie rodziny, którzy ze sobą na co dzień mieszkają. Jak tłumaczył premier Morawiecki: – Kupujemy sobie czas – dla nas wszystkich, dla lepszego przygotowania służby zdrowia, dla przygotowania kolejnych miejsc. Chcemy wyprzedzać bieg wydarzeń w sytuacji, gdyby nastąpił ten zły scenariusz lub bardzo niedobry. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

