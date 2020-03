Prof. Leszek Balcerowicz: Presja społeczna przesunie wybory Jeżeli epidemia nie wygaśnie do maja, co jest praktycznie pewne, to wybory w maju oznaczałyby ryzyko dla zdrowia, a także problemy z obsadzeniem komisji wyborczych. Ponadto byłaby to nieuczciwa konkurencja, bo jeden kandydat dominuje w mediach rządowych. Sądzę, że presja społeczna doprowadzi do przesunięcia wyborów – mówi prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista, b. wicepremier i minister finansów MICHAŁ RUSZCZYK: W wyniku pandemii koronawirusa na giełdach odnotowano największe spadki od 1987 roku. Czy według pana polski rząd jest przygotowany na kryzys? LESZEK BALCEROWICZ: W tym pytaniu jest zawartych kilka wątków. Po pierwsze akcje giełd na Zachodzie, a po drugie przygotowanie rządu na kryzys. Nie będę komentował w tej chwili tego, co się dzieje na giełdach, może poza jedną uwagą, a mianowicie obniżka stóp procentowych nie uspokoiła rynków. Potwierdzało to słuszne ostrzeżenie, że PROWADZENIE TAKIEJ NIEKONWENCJONALNEJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ PRZEZ DZIESIĘĆ LAT WYRZĄDZIŁO GOSPODARCE WIĘCEJ SZKODY, NIŻ POŻYTKU. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

