Projekt z Trójmiasta niesie się na cały świat”. Zhakujmy razem tę pandemię”, Pomysł narodził się w Trójmieście i w dobie pandemii koronawirusa sprawdza się doskonale. Pierwsze firmy (np. w Hiszpanii) zaczęły już produkcje plastikowych przyłbic, a sprzęt trafił do tamtejszych lekarzy. – Zainteresowanie jest również ogromne w Polsce, co chwilę odbieram telefony, dzwonią szpitale, przedsiębiorcy, ale i gabinety dentystyczne – mówi Onetowi Mateusz Dyrda ze stowarzyszenia Robotyków SKALP. W Polsce też już są konkretne efekty. Ich innowacja jest rewolucyjna, bo potrafi zaoszczędzić mnóstwo czasu. – W naszym projekcie wyeliminowaliśmy elementy 3D, dlatego wszystko trwa dużo szybciej. Jedna drukarka 3D wyprodukuje w ciągu 10 godzin cztery przyłbice. Jeden ploter laserowy w tym samym czasie zrobi kilkaset takich tarcz – mówi Onetowi gdańszczanin Mateusz Dyrda ze stowarzyszenia Robotyków SKALP i przedstawiciel pracowni FabLab Trójmiasto, która działa na terenie gdyńskiej tuBazy w Kolibkach. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.