Propolis – naturalny antybiotyk, który zwiększa odporność i obniża ciśnienie Propolis (czyli kit pszczeli) niszczy bakterie, wirusy i grzyby, dlatego może być niezwykle skuteczny w spieraniu naszego organizmu w walce z drobnoustrojami, które albo prowadzą do chorób, albo znacząco osłabiają nasz organizm. Chroni przed miażdżycą, ułatwia gojenie się ran, wpływa pozytywnie na układ oddechowy, a nawet hamuje wzrost komórek nowotworowych. Polscy naukowcy pracują nad wykorzystaniem propolisu w terapii glejaka mózgu. Na czym jeszcze polega jego wyjątkowa moc? Polski propolis pochodzi przede wszystkim z pączków topoli czarnej. Mimo że powstaje w całkowicie naturalny sposób, to przez lata trudno było jednoznacznie ustalić, czy ma pochodzenie roślinne, czy zwierzęce. Wedle teorii sięgających czasów starożytnego Rzymu, pyłek kwiatowy może pochodzić z wydzieliny młodych pędów drzew (głównie wierzby, kasztanowca i topoli) o niezwykle intensywnym aromacie lub tworzony jest za sprawą żywicy styraksowej używanej do wyrobu kadzidła. Inna teoria zakładała z kolei, że propolis powstaje na etapie trawienia go w pszczelim żołądku, jednak nie miała wielu zwolenników wśród doświadczonych pszczelarzy. Słowo propolis pochodzi z greki i oznacza dosłownie… przedmurze miasta. W przypadku lepkiej substancji wykorzystywanej przez pszczoły odnosi się do ula, który za pomocą propolisu uszczelniany jest przed szkodliwym wpływem bakterii, grzybów i pleśni pochodzących z zewnątrz.

