Niska frekwencja i strach w komisjach – niedzielne wybory uzupełniające Rząd nie zrezygnował z organizacji wyborów uzupełniających i przedterminowych w kilku gminach w Polsce mimo obowiązującego stanu epidemii koronawirusa. Efekt? Niska frekwencja i strach po stronie członków komisji oraz samych wyborców – podaje TVN24. – Wybory nie powinny się odbyć. Jeśli mamy być odpowiedzialni, powinniśmy zostać w domu. My musimy tutaj być i boimy się o swoje zdrowie. Mamy przecież rodziny – powiedziała TVN24 jedna z członkiń gminnej komisji wyborczej w miejscowości Wierzchlas(woj. łódzkie), gdzie do godziny 12.00 zagłosowało 50 osób wśród ponad 1000 uprawnionych. To w tej gminie oraz w gminie Jarosław w województwie podkarpackim odbyły się w niedzielę przedterminowe wybory na wójtów. W czterech innych miejscowościach: Pątnów(województwo łódzkie), Strzelce Wielkie (woj. łódzkie), Smyków (woj. świętokrzyskie) i Biała Piska (woj. warmińsko-mazurskie) przeprowadzono wybory uzupełniające do rad gmin lub rad miejskich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

