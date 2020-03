Przypadki w Kanadzie – pół na pół Dr Theresa Tam, kanadyjska dyrektor ds. zdrowia publicznego, twierdzi, że obecnie istnieje prawie równa liczba przypadków koronawirusa związanych z podróżami i przypadków zakażeń wskutek kontaktów społecznych w Kanadzie. Dr Theresa Tam powiedziała we wtorek na konferencji prasowej, że ponad 120 000 osób zostało przebadanych na obecność COVID-19 w Kanadzie, średnio około 10 000 dziennie. Spośród przypadków, w których wynik testu jest pozytywny, około połowa jest rozpowszechniona poprzez kontakty w społeczności. W kraju jest obecnie 2176 potwierdzonych przypadków, w tym 25 zgonów. Tam dodała, że 220 pasażerów ze statku wycieczkowego Grand Princess, którzy są wolni od symptomów po 14-dniowej kwarantannie, zwolniono we wtorek z bazy CFB Trenton. Inni pasażerowie, którzy uzyskali pozytywny wynik testu na obecność wirusa, pozostaną w Trenton dłużej, wraz z osobami bezobjawowymi, z którymi się kontaktowali i których okres kwarantanny został właśnie przedłużony. Tam powtórzył, że każdy, kto podróżował poza Kanadę, musi izolować się przez 14 dni, nawet jeśli nie wykazuje objawów. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

