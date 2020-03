Puchar Świata w skokach zakończony przed czasem. Stoch zwycięzcą Raw Air. Kryształowa Kula dla Stefana Krafta, zwycięstwo w Raw Air dla Kamila Stocha. Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/20 z powodu koronawirusa został przedwcześnie zakończony. W Trondheim i w Vikersund miały się odbyć ostatnie zawody w cyklu Raw Air, a sezon miała zakończyć rywalizacja w mistrzostwach świata w lotach. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. W czwartek przed godziną 15 do dziennikarzy wyszedł dyrektor Pucharu Świata, informując, że skoczkowie mogą udać się już na urlopy. – Musimy was poinformować, że Puchar Świata w skokach w sezonie 2019/20 został zakończony – przekazał dziennikarzom na pospiesznie zwołanej konferencji prasowej dyrektor PŚ Walter Hofer. Mistrzostwa świata w lotach, które miały się odbyć w Planicy w dniach 19-22 marca, również zostały przełożone na przyszły sezon. Powodem odwołania ostatnich konkursów, które miały odbyć się w czwartek (Trondheim), sobotę i niedzielę (Vikersund), a także wspomnianych mistrzostw, jest pandemia koronawirusa. “Konkursy w Trondheim i Vikersund zostały odwołane, to koniec rywalizacji w Pucharze Świata w tym sezonie. Szkoda, że tak długo trwało podjęcie jedynej słusznej w tych okolicznościach decyzji” – napisał na Facebooku dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji Adam Małysz. Taka decyzja oznacza, że zwycięzcą Kryształowej Kuli w sezonie 2019/20 został Austriak Stefan Kraft, któremu w klasyfikacji generalnej w normalnych okolicznościach mógł jeszcze zagrozić Niemiec Karl Geiger. Trzecie miejsce przypadło Japończykowi Ryoyu Kobayashiemu. Kolejne miejsca zajęli Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Na przedwczesnym zakończeniu sezonu ten ostatni skorzystał w kontekście Raw Air – w takich okolicznościach zapewnił sobie zwycięstwo w cyklu bez potrzeby rozgrywania zawodów w Trondheim i Vikersund. Tu po piętach stąpał mu Kobayashi, który wygrał środowy prolog. Był to ostatni akord tegorocznego Raw Air, jak i sezonu skoków w ogóle. RAW AIR 2020 – Czołówka klasyfikacji generalnej i miejsca Polaków: 1. Kamil Stoch (Polska) 1161,9 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1154,5 -7,4 3. Marius Lindvik (Norwegia) 1154,3 -7,6 4. Ziga Jelar (Słowenia) 1151,9 -10 5. Stephan Leyhe (Niemcy) 1149 -12,9 6. Robert Johansson (Norwegia) 1140,6 -21,3 7. Peter Prevc (Słowenia) 1133,8 -28,1 8. Stefan Kraft (Austria) 1131,8 -30,1 9. Timi Zajc (Słowenia) 1109,8 -52,1 10. Yukiya Sato (Japonia) 1098,6 -63,3 … … 16. Dawid Kubacki (Polska) 1077,4 -84,5 17. Piotr Żyła (Polska) 1072,5 -89,4 28. Maciej Kot (Polska) 857,4 -304,5 39. Jakub Wolny (Polska) 518,7 -643,2 59. Aleksander Zniszczoł (Polska) 268,3 -893,6 61. Paweł Wąsek (Polska) 242,2 -919,7 Czołówka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i miejsca Polaków 2019/20: 1. Stefan Kraft (Austria) 1659 2. Karl Geiger (Niemcy) 1519 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1178 4. Dawid Kubacki (Polska) 1169 5. Kamil Stoch (Polska) 1031 6. Stephan Leyhe (Niemcy) 917 7. Marius Lindvik (Norwegia) 906 8. Peter Prevc (Słowenia) 789 9. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 721 10. Philipp Aschenwald (Austria) 622 11. Piotr Żyła (Polska) 617 … 38. Jakub Wolny (Polska) 58 42. Maciej Kot (Polska) 40 46. Stefan Hula (Polska) 31 51. Aleksander Zniszczoł (Polska) 18 61. Klemens Murańka (Polska) 8. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

