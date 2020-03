Raport ONZ oskarża Rosję o zbrodnie wojenne w Syrii Śledczy ONZ odkryli, że za serię zamachów dokonanych na ludności cywilnej w Syrii, jest odpowiedzialna Rosja. Bombardowania miały miejsce w 2019 r., w północno-zachodniej prowincji Idlib – informuje ”The New York Times”. Jak piszą autorzy raportu, 22 lipca ub.r., wczesnym rankiem w miasteczku Maarat an-Numan doszło do ataku bombowego. Nalot skupił się na bazarze oraz okolicznych domach, gdzie śmierć poniosło 43 cywilów, w tym czworo dzieci, a ranionych zostało 109 osób, w tym osiemnaścioro dzieci oraz piętnaście kobiet. “Poważnie ranni stracili kończyny oraz zostali dotkliwie poparzeni” – informują autorzy raportu. Drugim dość poważnym nalotem było bombardowanie obozu dla wysiedlonych cywili w sierpniu, w którym zginęło co najmniej 20 osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

