Raport UE: Ponad połowa kobiet doświadczyła molestowania seksualnego Według raportu badawczego Parlamentu Europejskiego, ponad połowa kobiet padła ofiarą przestępstw seksualnych, przynajmniej raz od ukończenia 15. roku życia, najczęściej sprawcami byli koledzy z pracy i szef. Doniesienia o molestowaniu seksualnym przez producenta filmowego Harveya Weinsteina, zapoczątkowały ruch #MeToo, który podniósł świadomość opinii publicznej na ten temat – możemy przeczytać w dokumencie przygotowanym w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Kobiet, przez Biuro Analiz PE. “Badanie FRA, w którym pytano kobiety o ich doświadczenia związane z 11 konkretnymi niechcianymi i obraźliwymi zachowaniami, wykazało, że w Europie co druga kobieta (55 proc.) doświadczyła molestowania seksualnego przynajmniej raz od momentu ukończenia 15. roku życia” – zaznacza ośrodek badawczy PE. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.