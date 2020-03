Rdzenni mieszkańcy zamykają swoje tereny. Powodem koronawirus Indianie i Inuici zamykają wjazd na swoje tereny w obronie przed koronawirusem i odradzają polowania. W tych często odizolowanych społecznościach nie ma szpitali zapewniających poziom pomocy dostępny w wielkich miastach kraju. W wielu społecznościach Indian nie ma bieżącej wody. – Jak więc mieszkańcy mają często myć ręce? – pyta jeden z wodzów

To efekt wieloletnich zaniedbań opieki zdrowotnej w tych społecznościach – przyznaje szefowa kanadyjskiej służby zdrowia

Rozprzestrzenianie się wirusa mogą ułatwić tradycyjne polowania Indian.

