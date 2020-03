Rekord zgonów w ciągu doby we Włoszech To była kolejna, tragiczna doba we Włoszech. Z najnowszych danych wynika, że zmarło tam 250 osób zakażonych koronawirusem. W sumie w tym kraju zdiagnozowano już ponad 17,5 tys. przypadków zachorowań na COVID-19. Do 1266 wzrosła liczba zgonów z powodu koronawirusa we Włoszech. Tylko w ciągu ostatniej dobry zmarło 250 osób. W sumie zdiagnozowano tam 17660 pacjentów z COVID-19. Liczba osób, które wyzdrowiały, wzrosła do 1439 (181 w ciągu ostatniej doby). Najnowsze dane opublikował włoski dziennik “La Repubblica”. Przypomnijmy, że niedawno Włochy stały się czerwoną strefą z powodu rosnącej liczby zachorowań. Koronawirus rozprzestrzenia się, a Włosi musieli ograniczyć swoje życie w strefach publicznych do niezbędnego minimum. W Mediolanie i innych miastach burmistrzowie byli zmuszeni pozamykać nawet parki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

