Rekordowa liczba kandydatów w walce o prezydenturę Cały kraj wydaje się być sparaliżowany kwarantanną, tymczasem zbliża się 10 maja, zaplanowany termin wyborów prezydenckich. Wszyscy kandydaci, poza Andrzejem Dudą, zawiesili kampanie. W tych nierównych warunkach kampania odbywa się na różnych zasadach u różnych kandydatów. Ważność wyborów w warunkach kwarantanny jest dyskusyjna, osoby starsze będą musiały dosłownie ryzykować życie żeby skorzystać w prawa wyborczego. Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała rekordową liczbę komitetów wyborczych. Opublikowana lista zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego ma aż czterdzieści pozycji. Kandydaci, którzy mają największe zaplecze polityczne są znani z ogólnopolskich mediów. Oprócz Andrzeja Dudy są to Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia.Lista zawiera jednak także komitety kandydatów, którzy związani są z małymi organizacjami lub w ogóle nie posiadają struktur politycznych na swoim zapleczu. Jak twierdzi cytowany przez Rzeczpospolitą ekspert, takie zainteresowanie wyborami może mieć wymiar finansowy. Rejestracja kandydata daje bowiem możliwość wprowadzenia swoich przedstawicieli w Komisjach Wyborczych w całym kraju, a za to z kolei oznacza zarobek w wysokości kilkuset złotych dla każdego zgłoszonego członka Komisji.

