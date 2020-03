Robią z epidemii igrzyska?! Ziobryści chcą posiedzenia Sejmu na Stadionie Narodowym. Niby wszystko jest w porządku, Polska daje radę kornawirusowi, ale następne posiedzenie Sejmu i Senatu może się odbyć… niczym koncert zespołu Metallica albo mecz reprezentacji biało-czerwonych. Na Stadionie Narodowym. To inicjatywa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. O “awangardowym” pomyśle poinformował na Twitterze wiceminister aktywów państwowych, Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Wniosek w tej sprawie ziobryści mają złożyć marszałek Sejmu Elżbiecie Witek. Na Stadionie Narodowym miałyby się odbyć kolejne obrady. Co dziwi, gdyż niedawno w Garwolinie prezydent Andrzej Duda zapewniał, że w państwie “wszystko działa”. Skoro tak, to czemu parlament ma w tak nietypowy sposób obradować przez epidemię? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

