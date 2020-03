Rosja szykuje się do wchłonięcia gospodarki Białorusi Rosja zamierza wchłonąć białoruską gospodarkę. Moskwa chce jednej dla obu krajów waluty, skarbówki, urzędu antymonopolowego, regulatorów w transporcie, przemyśle, rolnictwie; połączenia rynku gazu, ropy i prądu – wylicza “Rzeczpospolita”. Kolejna runda rozmów Moskwy i Mińska o „pogłębionej integracji” przyniosła rosyjskie propozycje powołania 12 nadnarodowych instytucji, głównie w gospodarce. Kreml, jak pisze “Rzeczpospolita”, chce jednego centrum emisyjnego (banknotów, papierów wartościowych itp.), za czym idzie wspólna waluta; jednej izby obrachunkowej (odpowiednik polskiego NIK), jednej izby celnej i skarbówki. A także wspólnych instytucji regulujących sektor transportu, przemysł, rolnictwo. Rosjanie chcą też połączyć rynki gazu, ropy i prądu Rosji i Białorusi, dowiedziała się z trzech źródeł gazeta RBK. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

