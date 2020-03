Rozpoznaj jakość syropu!

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika z nieba

Marzec to czas syropu klonowego.

Zanim jednak zacznie się sezon syropowy, możemy zawsze pójść do pobliskiego supermarketu i zaopatrzyć się w ten produkt sprzedawany tam na okrągło. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że syrop syropowi wcale nie jest równy. Co ciekawsze, ten który oznaczony jest symbolem pierwszej klasy (ang. grade no. 1) tak naprawdę jest nawet trochę gorszy od tego, który tego oznakowania wcale nie posiada!!! Dlaczego tak jest, wytłumaczę na końcu tego artykułu…

Płynący z naciętych klonów sok to w północno-wschodniej części Ameryki najbardziej oczywisty dowód nadejścia upragnionej wiosny. Warto przy okazji pamiętać, że wszystkie gatunki klonów charakteryzują się tym, że przez okres kilku tygodni wiosny po nacięciu ich kory wydzielają znaczne ilości roślinnego soku. To fizjologiczne zjawisko “klonowego płaczu” do dzisiaj nie zostało jeszcze w pełni wyjaśnione. Wiadomo jedynie, że jest ono związane z wędrówką soku pomiędzy prącymi wodę ku górze korzeniami a budzącymi się do życia pędami konarów. Trzeba równocześnie przypomnieć, że właśnie w związku z wiosennym wyciekiem soku z klonów, tych drzew nie należy raczej przycinać o tej porze roku. Podobne zasady odnoszą się zresztą do wszystkich brzóz, z których szczególnie mieszkańcy Ukrainy również pozyskują wiosną smaczny i zdrowy sok. Najlepiej, jeżeli jest to już konieczne, czynność tę wykonać dopiero w czerwcu.

Spośród wszystkich gatunków klonu, najobfitsze ilości soku wydziela z pewnością klon cukrowy (ang. sugar maple). Pozyskiwanie soku z tego drzewa to pierwszy etap produkcji słodkiego klonowego syropu (ang. maple syrup). Używać go można z powodzeniem do słodzenia wielu potraw. Wypływający z drzew sok nie ma jeszcze ani mocnego specyficznego zapachu, ani też charakterystycznego zabarwienia. Na pierwszy rzut oka przypomina raczej bardziej wodę, chociaż w smaku jest już lekko słodkawy. Wiosną bowiem zwiększa się w nim zawartość cukru-sacharozy, która dochodzić może wówczas nawet do trzech procent. W czasie niespełna dwóch miesięcy z jednego, liczącego sobie kilkadziesiąt lat, klonowego drzewa uzyskać można od 40 do 100 litrów cennego soku. Kiedyś, przed przybyciem na Nowy Kontynent Europejczyków, Indianie nacinali po prostu korę pnia siekerą. Prowadziło to jednak do stopniowego zamierania drzewa. Dzisiaj sok zbiera się w zupełnie inny sposób. W pniach wierci się na głębokość 5 cm otwór o średnicy około jednego centymetra. Potem wkręca się specjalny metalowy, a ostatnio częściej plastykowy kurek. Obowiązuje przy tym zasada, że na każde 10 cali (25 cm) średnicy pnia można wkręcić jeden kurek. Warto zdawać sobie sprawę, że na taki dziesięciocalowy przyrost pnia drzewo potrzebuje około 50 lat.

Sok z drzew wycieka do specjalnie zamontowanych na pniach pojemników. Kiedyś były one metalowe, obecnie są najczęściej plastykowe. Natomiast najnowsza technika zbioru to instalowanie łączącej poszczególne drzewa całej sieci rurek, którymi sok spływa bezpośrednio do zbiornika stojącego w syropowej kotłowni. To tutaj poprzez odparowywanie wody ulega on stopniowemu zagęszczaniu. W trakcie tego procesu syrop przebarwia się stopniowo na charakterystyczny bursztynowy kolor. Do wyprodukowania jednego litra syropu potrzeba aż 40 litrów zebranego soku. Syrop klonowy uznany jest za gotowy, kiedy to jego temperatura podczas wrzenia osiągnie 104 st. C, co potwierdza, że zawiera on w sobie ponad 66% czystego cukru.

Ostatnią czynnością w produkcji syropu jest jego filtrowanie i rozlewanie do pojemników. Uwaga! Niektóre firmy spożywcze mieszają czasami syrop klonowy ze znacznie od niego tańszym syropem kukurydzianym, co może powodować pewną dezorientancję u kupującego. Warto więc zawsze na opakowaniu sprawdzić skład oferowanego nam produktu. Zwrócić również należy uwagę na opis jego jakości. Wydawać mogłoby się bowiem, że najwyższą jakość ma syrop, który oznaczono symbolem “klasa nr 1” (ang. grade no. 1). Tymczasem warto pamiętać, że normy jakościowe odnośnie do syropy klonowego ustalano stosunkowo dawno, bo przed ponad stu latu. Wtedy za syrop najlepszej klasy uznawano ten najczystszy i to jemu nadano normę pierwszej klasy. Używano go bowiem do słodzenia większości produktów w kuchni zamiast białego cukru. Nie chciano więc klonowym posmakiem doprawiać przygotowywanych potraw. Dzisiaj jednak patrzymy na tę kwestię zupełnie inaczej. To właśnie nie w pełni oczyszczony syrop uważany jest za ten bardziej cenny. Nie tylko ma on charakterystyczny, bardzo oryginalny klonowy posmak, ale zawiera w sobie największe ilości cennych składników jakimi są mikroelementy. Szukajmy zatem syropu, który oznaczony jest symbolem “klasy nr 2” (ang. grade no 2), a wyjdzie nam to z pewnością na zdrowie.

Syrop klonowy to z pewnością specjalność Ameryki Północnej. W USA najwięcej produkuje się go w stanie Vermont, w Kanadzie natomiast na terenie prowincji Quebec. Obszar jego produkcji pokrywa się przy tym dokładnie z naturalnym występowaniem wspomnianego już wyżej klonu cukrowego (bot. Acer saccharinum).

Używany obecnie do polewania naleśników klonowy syrop był kiedyś pośrednim produktem, z którego uzyskiwano autentyczny klonowy cukier. Umiejętności produkcji takiego cukru od miejscowych Indian nauczyli się zaraz po przybyciu pierwsi biali osadnicy. W latach 80. osiemnastego wieku kronikarz Jonathan Carver odnotował, że Indianie szczepu Nandowessie handlowali klonowym cukrem z angielską kompanią North-West Fur Company. Szczyt produkcji tego nieznanego już prawie nikomu dzisiaj produktu przypadł na lata 1850-1890. W całym zresztą dziewiętnastym stuleciu był to praktycznie jedyny dostępny w całej Ameryce słodzący środek. Dopiero obniżenie się cen dwóch innych konkurencyjnych cukrów produkowanych z trzciny oraz buraków doprowadziło do stopniowego wyparcia z rynku cukru klonowego. Natomiast syrop klonowy przetrwał do dzisiaj, a nawet cieszy się z roku na rok coraz większym powodzeniem.

Kto żyw niech zatem biegnie do sklepu i kupi buteleczkę syropu klonowego… a potem niech poleje nim przygotowane w niedzielę na śniadanie naleśniki. I niech to będzie nasz osobisty sposób wyrażenia radości z nadejścia tak długo wyczekiwanej w tym roku przez nas wszystkich wiosny!