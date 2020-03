Rozprawa TSUE ws. ustawy o izbie dyscyplinarnej TUSE rozpatruje skargę Komisji Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi. Chodzi o stwierdzenie niezgodność ustawy o izbie dyscyplinarnej SN z prawem UE. Polscy sędziowie, którzy pojawili się w Luksemburgu, mają nadzieję na zawieszenie przepisów. Komisja Europejska prowadzi postępowanie ws. naruszenia prawa unijnego już od kwietnia. W październiku sprawa została przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z wnioskiem o rozpatrzenie jej w trybie pilnym. W styczniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dyscyplinującą sędziów, tzw. kagańcową. Obowiązuje ona od 14 lutego i zakłada zaostrzenie przepisów dyscyplinarnych wobec sędziów. Postępowanie będzie można wszcząć już za samo kwestionowanie prawidłowości powołania sędziego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

