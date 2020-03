Rząd federalny wydał wytyczne w sprawie imprez i zgromadzeń Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego opublikowała wytyczne, które określają w jakich sytuacjach należy odwoływać masowe zgromadzenia i imprezy. Nawet jeżeli nie można całkowicie zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, można zrobić wszystko by go spowolnić – powiedzieli urzędnicy służby zdrowia – i opóźnienie rozprzestrzeniania się go w społecznościach, aby zmniejszyć obciążenie systemu opieki zdrowotnej. W Stanach Zjednoczonych, gdzie na COVID-19 zachorowało ponad 800 osób i zmarło co najmniej 30, drużyny sportowe grają bez kibiców, kilka koncertów zostało odwołanych, a także zamykane są niektóre szkoły i uniwersytety w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa . Tymczasem w Kanadzie zaobserwowano bardzo ograniczone zarażanie wirusem, a organizatorzy masowych imprez i wydarzeń do tej pory w dużej mierze działają jak zwykle. Nowo opublikowane wytyczne federalne zachęcają organizatorów do oceny ryzyka, podkreślając takie czynniki jak wiek uczestników, biorąc pod uwagę, że wirus najmocniej uderza w ludzi starszych, i osoby przylatujące z regionów dotkniętych przez COVID-19. Oferują również sposoby zmniejszenia ryzyka bez całkowitego odwoływania wydarzeń, na przykład poprzez ograniczenie liczby osób, które w nich będą uczestniczyć, organizując przyjazdy i wyjazdy nie wszystkich uczestników na raz, udostępnianie większej liczby stanowisk do mycia rąk, a nawet transmisje na żywo online. Minister dziedzictwa Kanady Steven Guilbeault podkreślił, że rząd federalny nie chce decydować, czy pewne rodzaje zdarzeń powinny zostać odwołane, a raczej pomóc organizatorom wydarzeń, gminom, prowincjom i terytoriom podejmować świadome decyzje. Wcześniej we wtorek zespół Pearl Jam ogłosił, że przełoży pierwszy etap trasy, w tym kilka koncertów w Kanadzie, z powodu obaw o COVID-19. Według kanadyjskiego Stowarzyszenia Muzyki Na Żywo jest to pierwszy znaczący wykonawca, który anuluje występ na żywo w Kanadzie z powodu wirusa. Broadbent Institute, think tank polityczny, również zapowiedział we wtorek, że odłoży szczyt zaplanowany na koniec marca w Vancouver, powołując się na porady prowincyjnego władz ds. zdrowia. To tam odnotowano pierwszy w Kanadzie zgon związany z COVID-19. Inna konferencja polityczna, zaplanowana przez Manning Centre na drugą połowę marca w Ottawie, odbędzie się, podali organizatorzy we wtorek. Ale zmienione zostany system wydawania posiłków, aby zminimalizować kontakt między uczestnikami, a organizatorzy udostępnią środki do dezynfekcji rąk. Tymczasem liga hokeja NHL monitoruje rozprzestrzenianie się wirusa w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych i opracowuje plany awaryjne na wypadek, gdyby masowe imprezy i duże spotkania stały się niebezpieczne. Jeśli chodzi o potencjalne zamykanie szkół i ograniczanie dostępu do przestrzeni publicznej, dyrektor ds. zdrowia publicznego dr Theresa Tam powiedziała, że ​​będzie to zależało także od władz lokalnych i prowincyjnych, jeśli wirus rozprzestrzeni się na ich obszarze. Powiedziała, że ​​każdy region ma swoje własne przepisy dotyczące zdrowia publicznego, które określają, kiedy powinno się uruchomić takie środki. Chociaż ryzyko zarażenia się wirusem jest niskie, Kanadyjczycy mogą podjąć we własnym zakresie środki w celu ochrony siebie samych i innych przed wirusem, powiedziała federalna minister zdrowia Patty Hajdu. Należą do nich pozostanie w domu, gdy jest się chorym, zachowywanie odległości dwóch metrów od innych oraz zakrywanie ust i nosa w czasie kasłania i kichania. Minister spraw zagranicznych Francois-Philippe Champagne powiedział, że jest w kontakcie ze swoimi odpowiednikami we Włoszech, które są obecnie zablokowane z powodu ogromnego wzrostu liczby osób zakażonych COVID-19. Powiedział, że chce uczyć się z doświadczeń tego kraju, ale nie spodziewa się, że w Kanadzie pojawi się konieczność stosowania masowych kwarantann. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

