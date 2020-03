Rząd Forda wycofuje się z idiotycznej decyzji Po jednej z najzabawniejszych wpadek w Ontario premier Doug Ford oficjalnie zrezygnował ze słynnych obecnie niebieskich tablic rejestracyjnych, które jego rząd zaczął wprowadzać kilka tygodni temu. Okazało się, że są one znieczytelne w ciemności, a także nia dają się odczytać przez radary i kamery 407 ETR. Tak zaczęło się #PlateGate, a mieszkańcy dzielili się zdjęciami wadliwych tablic w mediach społecznościowych, gdy tymczasem rząd starał się naprawić problem. Zespół Forda ostatecznie wycofał tablice pod koniec lutego, obiecując wydanie nowszej, lepszej wersji niebieskich tablic. Do tego czasu prawie 100 000 wadliwych tablic zostało już rozdanych kierowcom, a ośrodki ServiceOntario zostały zaopatrzone w jeszcze więcej. Wygląda jednak na to, że zmiana wyglądu tablic była zbyt trudna, ponieważ Ford niechętnie zdecydował się wrócić do starego projektu z biało-niebieskimi znakami, który w Ontario funkcjonował przez lat 70., donosi The Toronto Star. Nowe tablice będą płaskie, bez wypukłego napisu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, i nadal będą miały niebieskie hasło Forda “A Place To Grow”, tylko na białym tle. Ford obiecał, że te zmiany odbędą się z zerowym kosztem dla podatników, choć wielu jest sfrustrowanych, że zmarnowano pieniądze i niepotrzebnie przerobiono tradycyjne tablice rejestracyjne na nowe w konserwatywnym kolorze niebieskim. Kierowcy, którzy obecnie mają nowe niebieskie tablice, otrzymają pocztą instrukcje, jak zdobyć nowe białe, podczas gdy zapas niebieskich tablic w prowincji zostanie poddany recyklingowi. Zostanie też wydana klasyczna wersja tablicy rejestracyjnej Ontario (wraz ze starym hasłem „Yours To Discover”). Więcej o tych tablicach w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

