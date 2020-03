Rząd obiecuje 212 miliardów złotych pomocy. Ile z tego zobaczą przedsiębiorcy? Rząd zapowiada uruchomienie pakietu gospodarczego o wartości 212 miliardów złotych. To “tarcza antykryzysowa”, która ma pomóc przedsiębiorstwom przetrwać pandemię COVID-19. Przedsiębiorcy potrzebują gotówki, a większość pieniędzy z tego pakietu jednak nie trafi do gospodarki jako gotówka. Diabeł tkwi w szczegółach. Rząd powinien nadstawić uszu, bo z perspektywy drobnych przedsiębiorców sytuacja najwyraźniej wygląda nieco inaczej niż z perspektywy gabinetu premiera czy kilku ważnych ministrów. Ze strony przedsiębiorców nie słychać owacji, kiedy jest mowa o ponad 200 miliardach złotych na ratowanie gospodarki. Słychać co innego. – My od czwartku odczuliśmy bardzo mocno spadek liczby zleceń – przyznaje Tomasz Gać, właściciel firmy kurierskiej w Łodzi. – Możliwość odroczenia płatności ZUS-u niczego nie załatwia – przekonuje Piotr Zakens, kierownik Kina Rialto w Poznaniu. – My swoich usług nie możemy proponować na wynos, więc zostaje nam siedzieć w domu – podkreśla Natalia Kąpielska, która jest zatrudniona w jednym z salonów fryzjerskich w Gdańsku. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

