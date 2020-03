Rząd PiS zaostrza restrykcje ws. koronawirusa Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w Polsce wprowadzony zostanie stan epidemii. Szef rządu wciąż nie odniósł się do tematu przeniesienia daty wyborów prezydenckich. – Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się (…) wprowadzamy dzisiaj stan epidemii, (…) który daje nowe prerogatywy i wprowadza nowe obowiązki – powiedział w piątek Mateusz Morawiecki. Stan ten zakłada między innymi, że wojewodowie mogą delegować personel medyczny do pracy, a placówki oświatowe będą zamknięte do Wielkanocy. Wprowadzona zostaje także wyższa górna granica kary za łamanie zasad kwarantanny – do 30 tys. zł. Osoby poddane kwarantannie mają być też dokładniej “śledzone”. – Ta nasza kwarantanna narodowa i jednocześnie tęsknota za normalnością nie będzie oznaczała luzowania reguł. Te najbliższe tygodnie do świąt muszą być czasem zbiorowej dyscypliny. (…) Wprowadzamy podwyższone kary z 5000zł na 30000zł i mechanizmy sprawdzenia tego, czy dany człowiek przebywa dalej w domu pod adresem, który zadeklarował. To bardzo ważne, bo ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub życie – podkreślił Morawiecki. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

