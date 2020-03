Rząd PiS zlekceważył zagrożenie? Już w styczniu miał dostać ostrzeżenie o epidemii Rząd PiS już od stycznia mógł wiedzieć o zagrożeniu koronawirusem. Jak podaje “Gazeta Wyborcza”, politycy dostali notatkę Agencji Wywiadu, w której ostrzegano przed COVID-19 i możliwym kryzysem. Według źródeł “Wyborczej” informacja o epidemii znalazła się w notatce Agencji Wywiadu, dla której Chiny są jednym z najważniejszych kierunków działania. Polski wywiad podobno wniósł cenny wkład w zawartość NATO-wskich analiz. Jako pierwszy podkreślał powagę sytuacji i pisał, że to nie wojna propagandowa, lecz rzeczywiste zagrożenie. – Już w styczniu Agencja Wywiadu ostrzegała, że zagrożenie jest realne, trzeba się na nie przygotować, a epidemia na pewno nie ograniczy się tylko do obszaru Chin – ujawnia informator, który miał dostęp do analizy Agencji. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

