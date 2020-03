Rządzący nie muszą się martwić kryzysem gospodarczym. Właśnie wypłacili sobie 30 milionów zł premii. Rząd wydaje się być zadowolony ze swojej pracy. W każdym razie administracja rządowa postanowiła dać wyraz uznania dla własnych zasług i wypłacić sobie z kieszeni podatników wielomilionowe nagrody. Jak podał “Super Express” na wyróżnienie zasługiwało nawet spełnianie podstawowych obowiązków zawodowych w terminie. Najhojniejsze dla swoich pracowników były Ministerstwa Finansów i Spraw Zagranicznych. W Ministerstwie Finansów na nagrody wydano prawie trzynaście milionów złotych. Chodzi tu wyłącznie o nagrody wypłacone za dwa miesiące na przełomie roku. Finansowe wsparcie otrzymało około trzy tysiące trzystu urzędników. Średnio każdy z nich dostał cztery tysiące złotych. Raport nie wyróżnił największych nagród, ale średnia pozwala szacować, że urzędnicy wyższego szczebla mogli otrzymać po kilkadziesiąt tysięcy złotych. W grudniu i styczniu rząd wydał łącznie trzydzieści miliony złotych na nagrody dla pracowników administracji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało z tego sześć milionów. Resort Jacka Czaputowicza nie ujawnił kryteriów, według których przyznawał nagrody pieniężne ze środków publicznych. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

