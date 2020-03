Sąd nakazał deportację strażnika z obozu koncentracyjnego Neuengamme 94-letni Friedrich Karl Berger od ponad 60 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej służył jako strażnik w nazistowskim obozie koncentracyjnym Neuengamme. Berger jest obywatelem Niemiec i tam pobiera emeryturę za pełnioną podczas II wojny światowej służbę. Jak stwierdziła sędzia Rebecca Holt, 94-letni Friedrich Karl Berger służył w nazistowskim obozie, w którym więźniowie przetrzymywani byli w “okrutnych warunkach” i zmuszano ich do kończącej się śmiercią katorżniczej pracy. Jak podaje polskieradio24.pl za PAP, Holt w wyroku tłumaczyła, że jego “ochocza służba jako uzbrojonego strażnika w obozie koncentracyjnym” była równoznaczna z udziałem w nazistowskiej maszynie zagłady. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

