Senacki projekt dotyczący walki z koronawirusem utknął w Sejmie Uchwalony tydzień temu przez Senat projekt nowelizacji specustawy o walce z koronawirusem wciąż nie ma numeru druku i opinii Biura Legislacyjnego Sejmu. To może oznaczać, że dokument trafi do zamrażarki, choć – jak mówią senatorowie Koalicji Obywatelskiej – powinien trafić pilnie pod obrady najbliższego posiedzenia izby niższej. Senackie poprawki do specustawy zakładają m.in. rozszerzenie grupy uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15 roku życia i wydłużenie okresu przysługiwania zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły. Dokument trafił do Sejmu już 13 marca. I na razie cisza. Nie ma numeru druki. Na stronie internetowej widnieje tylko adnotacja o standardowej procedurze skierowania projektu do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Sejmu.

