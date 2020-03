Senat poprawia specustawę ws. koronawirusa. PiS głosował przeciw. Senat przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa. Zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców w przypadku zamknięcia szkół i przedszkoli. Senatorowie PiS głosowali przeciw. Jak relacjonował Marek Borowski (KO) podczas drugiego czytania projektowana nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczy trzech obszarów: medycznego, gospodarczego i uprawnień organów administracji państwowej do działań związanych ze zwalczeniem epidemii. Projekt m.in. doprecyzowuje zasady wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca ma mieć też prawo kontrolować wykonywanie pracy i żądać od pracownika informacji o jej wynikach. Ponadto pracodawca ma mieć możliwość zobowiązać pracownika do wykonania badań lekarskich, gdyby miał podejrzenie, że może on być zarażony koronawiursem lub przebywał ostatnio w miejscu zagrożonym zakażeniem COVID-19. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

