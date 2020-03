Senat przyjął specustawę o koronawirusie Mimo wątpliwości prawnych Senat bez poprawek przyjął rządową ustawę, której celem na być walka z koronawirusem. “W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów deklarujemy, że trzeba ją jak najszybciej znowelizować”. “Opresyjność, uznaniowość, nakazowość, sankcyjność” 6 marca 2020 senatorowie bez poprawek przyjęli specustawę, która ma pomóc w walce z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce. Za głosowało 74 senatorów, wstrzymało się 9 osób, nikt nie był przeciwko. „Przyjmujemy ustawę w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów. I w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów deklarujemy, że trzeba ją jak najszybciej znowelizować” WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

